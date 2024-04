Galerii ⟩ Pärnu silla ehitajad võtsid ette töö, mida tuleb teha teosammul

Silda ehitava osaühingu INF Infra juhatuse liikme Robert Sinika jutu järgi võtab ühe pikitala liigutamine ja kinnitamine nii palju aega seetõttu, et see peab töö olema väga täpne. Lubatud kõrvalekalle on kolm ja pool millimeetrit, sest taladele paigaldatav plaat ja kaared kaaluvad mitu tuhat tonni ja konstruktsioonide omavahelisel sidumisel eksimisruumi ei ole.