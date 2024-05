Martensi väljakul "voolab" kahel päeval veri

Esimene selline elanike harimine toimub Pärnus kaitseväe suurõppuse Kevadtorm ajal ja liigub järgmistesse Naiskodukaitse (NKK) ringkondadesse.



NKK Pärnumaa ringkonna esinaine Leiu Lepik mainis, et kampaaniat “Peata verejooks” (Stop the Bleed) plaaniti pikemalt ja aeg on avalikkuse hulka tulla. Hoogtegevuse eesmärk on inimeste harimine ja uute oskuste õpetamine, aga ka selgitamine, kuidas ennast ohtu seadmata vajadusel kiiresti tegutseda, mida kasutada žguti asemel, kuidas haava tamponeerida ja sidet teha.



“Õpetame, kuidas anda elupäästvat esmaabi ja peatada verejooksu. See on vähim, mida iga inimene võiks osata, et enda või oma lähedase elu päästa. Õnnetusi võib olla erinevaid, koerahammustusest autoõnnetuseni, ja nendes olukordades on õpitu suureks abiks,” selgitas Lepik.



Õnnetusi võib olla erinevaid, koerahammustusest autoõnnetuseni, ja nendes olukordades on õpitu suureks abiks. Leiu Lepik, Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna esinaine





NKK esinaine Airi Tooming selgitas, et naiskodukaitsjad on võtnud südameasjaks elanike kriisivalmiduse tõstmise ning paljude muude teemade kõrval on keskmesse võetud inimeste elupäästva esmaabi andmise oskused.



"Eluohtliku verejooksu peatamine on kahtlemata ülioluline oskus, mis võib päästa kriisi korral paljude inimeste elu, sest abi saamata võib inimene surra viie minutiga, sest kiirabi ei pruugi nii kiiresti kohale jõuda," jätkas Tooming.



NKK on koostöös Kaitseväe akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskusega koolitanud esimesed instruktorid, kes omakorda jagavad teadmisi enda kodumaakonnas.



Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna liikmed on mõlemal mainitud maipäeval Martensi väljakul kohal kaks tundi. Eluohtliku verejooksu peatamise õpetamise ja küsimustele vastamise kõrval selgitavad naiskodukaitsjad huvilistele “Ole valmis!” rakenduse kasutamist ja äpi uuendamist.



Naiskodukaitsjad Leiu Lepik ja Aili Krahv said verejooksu peatamise ja tänapäevaste vahendite kasutamise koolituse kaitseväe akadeemias. Organisatsioonikaaslastele kutsusid nad Eametsa Kaitseliidu majja koolitust tegema kahel rahuvalvemissioonil osalenud Peedu Perneri, kes on läbinud parameediku kursuse ja kogenud esmaabiandja ja -õpetaja. Konkreetne ja selgesti arusaadav koolitus andis paarikümnele osalejale tulemuse, mis laieneb nende vahendusel elanikeni.