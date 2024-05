Kuigi Eesti on saavutanud marutaudivaba maa staatuse, esineb seda nii lähemates kui kaugemates riikides. Foto on illustratiivne.

Kilingi-Nõmmes on väidetavalt juba mõnda aega liikvel olnud hullunud kass. Kohaliku elaniku sõnutsi ründas kass lasteaiaealist last. Kohaliku sõnutsi näitasid haavadest võetud proovid, et sama kass oli nakatunud marutaudi, kuid ametnikud seda kinnitada ei saa.