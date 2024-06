GALERII Sindis tähistati Eesti lipu 140. aastapäeva

Piduliku sündmuse puhul ütles tervitussõnad Tori vallavanem Lauri Luur. "Maailmas on palju eri lippe ja igaühel ka oma lugu rääkida, kuid minu arvates on Eesti lipp üks ilusamaid. Lihtne ja põhjamaiste kargete toonidega ning väga põneva ajalooga, milles on aegu, kui tuli uhkelt mastis lehvida, ja aegu, kui tuli põrandaalust kaunistada. See lugu ühes värvitoonidega paneb südame alati kiiremini tuksuma," mõtiskleb vallavanem.