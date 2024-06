Kas autojuht peab ülekäigurajal jalgratturile teed andma?

Auto peatub, et jalakäija üle tee lubada, aga jalgsi liikuja järel ratta seljas teed ületada soovivat inimest masin läbi ei lase, vaid paneb hääled sisse ja sõidab napilt ratturi nina eest läbi. Teine situatsioon: rattur on juba sebral, aga masin tuiskab nina alt läbi nii, et ajab vaat et alla.