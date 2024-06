Valimisvõidu saanud EKRE võib Pärnu linnavolikogus fraktsioonist ilma jääda

Pärnu linna põhimääruse kohaselt peab fraktsiooni moodustamiseks olema volikogus vähemalt viis liiget, kuid EKRE on nädalaga kaotanud poole volikogu liikmeist: partei juhatuse otsusega heideti eelmisel teisipäeval erakonnast välja Pärnu linnavolikogu aseesimees ja erakonna Pärnumaa ringkonna esimees Helle Kullerkupp, seejärel astusid EKREst välja Pärnu volikogusse valitud Agnes Pulk, Priit Sutt, Edmond Penu ja Arvi Karotam. Samuti teatas parteist lahkumisest Alar Laneman, kes on samuti Pärnu volikokku valitud, aga ta on sügiseni oma volitused peatanud ja tema asendusliige on seal Edgar Maier.