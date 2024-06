GALERII Vana-Pärnu perepäeval jagus tegevust kõigile

Ettevõtmise üks eestvedajatest Olav Karulin rääkis, et perepäeva idee sai alguse pärast eelmisel aastal Vana-Pärnus korraldatud talguid, kus koristati prügi ja korrastati ümbruskonda. “Pärast seda läksime kohaliku elaniku juurde grillima ja tekkis mõte, et võiks korraldada perepäeva, kuhu kõik saavad kokku tulla,” lausus Karulin. Ta lisas, et kuna tagasiside oli väga positiivne, otsustasid nad perepäeva tänavu korrata.