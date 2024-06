Vabadussõjas langenuid meenutatakse uuenduskuuri saanud ausamba juures

Ausammast ümbritsevate teede alla paigaldati sademevee kanalisatsioonitorustik, et eri aastaaegadel oleks seal võimalik kuiva jalaga liikuda. Senised valgustid asendati kuue meetri kõrguste metallmastidega, mille otsas on leedvalgustid. Uue ilme said mälestusmärgi juures olevad pingidki.