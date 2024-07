Küberpettuse ohvriks langenud ettevõte maksis kelmidele tuhandeid eurosid

Lunarahanõuete kõrval on levinud arvepettused, mille eeldus on see, et pätid on juba näiteks õngitsusega pääsenud süsteemi sisse. Riigi infosüsteemide ameti (RIA) intsidentide käsitlemise osakonna infoturbe ekspert Joosep Sander Juhanson selgitas möödunud aastal Pärnu Postimehele, et kontole ligipääsu saajad on kavalad. Tehakse automaatne e-posti filter, mis saadab sõna "arve" sisaldava kirja kolmandal aadressil. Sissetulevast kirjakastist see kustutatakse. Meilikonto tegelik omanik ei pruugi esiti midagi märgata.