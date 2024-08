Rääma randa kerkis ajutine jõulinnak

Pärnu abilinnapea Ene Tähe sõnutsi tegi välijõusaalide müügiga tegelev ettevõte Omnigym pakkumise, et võib suvepealinnas oma seadmeid tutvustada ja anda pärast tagasisidet jõumasinate kasutamise aktiivsuse kohta, ja kuna linn on uute sportimistingimuste loomisest huvitatud, otsustatigi, et katsepolügooniks saab Rääma, uurimaks, kuidas sealt kandi elanike ja välijõusaali kõrvalt läbi mineva Jaansoni raja kasutajad sellest kinni haaravad.