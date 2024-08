Kihnu kooli lapsed innustavad Eesti eakaaslasi liikuma

Tartu ülikooli liikumislabor andis teada, et Kihnu kool alustab õppeaastat Liikuma Kutsuva Kooli programmi vapikoolina. Niisuguse vapitahvliga tunnustatakse haridustempleid, kus on jõutud igapäevase koolielu liikuvamaks muutmisel süsteemsete lahenduste ja haridusuuenduseni. Sellest aastast on vapimärgi saamise eelduseks seegi, et aasta läbi toimuksid koolis õuevahetunnid.