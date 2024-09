Hinnatud pagulaskunstnik kinkis oma elutöö Pärnu muuseumile

“Istusin kägaras oma vanemate vahel kitsas kolisevas vankris. Nägin, kuidas ema pidevalt tahapoole vaatas, sinnapoole, kus me kodulinn Pärnu hommikuudu sisse oli kadunud,” mäletab Org 80 aastat tagasi Pärnu kohal olnud hõõguvat kuma, mis linna pommitamisest taeva punaseks värvis.

Rootsis kasvas väikesest Pärnu poisist hinnatud maalikunstnik. Praegu Stockholmis resideeriv kunstnik ei ole kaotanud sidet oma sünnilinna Pärnuga, millel on tema loomingus kindel koht. Mihkli tänaval asunud kodumaja aknaid on Org teostesse talletanud aastaid pärast siit lahkumistki. Lapsepõlvekodust inspireeritud kollaažid, mida kunstnik 2016. aastal Avangardi galeriis eksponeeris, annetas Org peale näitust Pärnu muuseumile. Samal aastal avaldas kunstnik soovi, et kogu tema elutöö võiks ühel päeval kodu leida siinse mäluasutuse kunstikogus.