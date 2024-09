Omapärase tänavavalgusti idee sündis Solinteli eestvedajal Raul Reemetil Kreeta saarel reisides, kui ühel õhtul autoga sõites märkas ta, et teed ja tänavad on kottpimedad. Ta mõtles, et huvitav, miks tänavavalgustus ei tööta. Selgus, et sealne valgustus saab energiat diiselgeneraatoritest, kuigi saarel jagub nii tuult kui ka päikest.