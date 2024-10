Pärnu gümnasist ja riigikogu liige olid esimese e-rehkenduse kiiremate lahendajate seas

“Osalemine oli vabatahtlik, aga mõtlesin, et mul on vaba tund ja lahendan need kindlasti ära,” rääkis Palmsaar Vikerraadio “Reporteritunnis” antud intervjuus. “Gümnaasiumi ülesanded olid mulle kindlasti lihtsamad, põhikooli omadega olid isegi rohkem raskusi. Hakkasin üle mõtlema.”