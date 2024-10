Statistika kinnitab: turism näitab taastumise märke

Majandusteadlane ja Bigbanki peaökonomist Raul Eamets kommenteeris, et nii sise- kui välisturistide arvu kasv Pärnumaal osutab sellele, et siinne kant on suvise sihtkohana järkuvalt tähtis. Samal ajal kasvas saari külastanud välisturistide arv lausa märkimisväärselt: Hiiumaal käis 37 protsenti rohkem välismaalasi kui eelmisel aasta augustis, Saaremaal viiendiku võrra rohkem.