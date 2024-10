Päästjad annavad Martensi väljakul kriisi õppetunni

Kuidas saada hakkama igapäevaste mugavusteta ehk olla valmis kriisiks, sellest on asjaomased ametkonnad rääkinud piltlikult öeldes söögi alla ja söögi peale, päästeamet on üllitanud ja otsepostitanud "Ole valmis!" trükiseid, aga ikkagi näitavad küsitlused, et juhiseid võtab tõsiselt alla poole elanikest. Kuid vanarahvas ütleb, ja mitte asjata, et kordamine on tarkuse ema ning oma silm on kuningas.