Suure mardilaada peakülaliseks on tänavu Pärnumaa

Tallinnas Haaberstis Unibet Arenal neljapäevast laupäevani aset leidval mardilaadal esitletakse ja müüakse Eesti parimat käsitööd. Toimuvad meistrikojad käsitöögurmaanidele ja õpitoad lastele. Õpetajateks on Eesti parimad käsitöömeistrid. Pakutakse eestimaist kõhutäidet ja kuulata saab rahvuslikku muusikat. Laadal osalevad ka käsitööd õpetavad koolid, muuseumid, kirjastused ja paljud teised valdkonnaga seotud ettevõtmised.

Tänavu on laada peakülaliseks Pärnumaa: tutvustatakse Pärnumaa kohalikku kultuuri ja käsitööpärandit ning on muusika- ja töötubade programm. Laupäeval on pealava Pärnumaa rahvakunstimeistrite päralt ja maitsta saab kohalikku toitu.