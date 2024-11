Endla sammassaalis kõlas lubadus seista Eesti eest surmani

"Kõige tähtsam on see, et me saame selgesti aru, miks me seda teeme: et meie pered, lähedased, kogukond oleks kaitstud ja me eestlastena saaksime käia, selg sirge," kõlas Paimla sõnum Kaitseliidu aastapäeval riigikaitselise organisatsiooni liikmetele ja avalikkusele.