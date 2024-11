Pärnu ühistranspordikeskuse (PÜTK) juhataja Andrus Kärpuki sõnutsi pole PÜTKi üldkogu ministeeriumi ettepanekut arutanud, aga ta on sel teemal pidanud ministeeriumiga kirjavahetust.

“Suhtlusest ministeeriumiga on jäänud mulje, et lähima aasta jooksul kuupileti hind Pärnumaal ei tõuse, aga siis hinnatõusust pääsu ei ole,” ütles Kärpuk, kelle jutu järgi pole selle kohta ühtegi otsust veel tehtud.

Kärpuki sõnutsi on pärnumaalastel lootust kuupileti hinna 66protsendilisest tõusust uuel aastal pääseda, sest siinne ühtne piletisüsteem on efektiivne ja pileti hind ei ole ainuke komponent.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordiosakonna juhataja Andres Ruubase jutu järgi on ministeerium teinud Pärnumaale ettepaneku ja vastuskirjas andis PÜTK teada, et see neile ei sobi.