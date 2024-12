Lühinumbrid 1313, 1524 ja 1510 sulguvad jäädavalt, edaspidi valige 1247

"Inimesed on riigiinfo numbri hästi omaks võtnud ja on harjunud, et enim huvitava riigiinfo saab numbril 1247. Selle aasta algusest on vanadel numbritel olnud teavitus, mis juhendas helistajaid valima otse 1247," ütles häirekeskuse riigiinfo telefoni teenuse arendusekspert Riina Ansu.