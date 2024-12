Algatuse idee autor on Vändra külje all elav motoentusiast Uno Kadakas, kes on motojõuluvana mänginud üle 13 aasta. Kord autosõidu ajal tärkas tal mõte vurada mööda Tallinna ringi ja jagada mudilastele maiuseid. Algul plaanis motomees kinkida põnnidele 50 pakki, kuid lõpuks suurenes see arv kümme korda. “Nii kui ma sellest kellelgi rääkisin, uuriti, kas saab aidata,” meenutas ta.