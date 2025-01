Lumi võttis postiautod vangi ja tuhanded tellijad jäid laupäeval leheta

"Raskendatud oli nii meie töötajate töölejõudmine kui ka jaotuskeskusest kanderingile väljumine. Omniva autod olid jaotuskeskuse juures lumevangis ja välja ei olnud võimalik sõita. Kuna teeolud olid väga keerulised, siis siit ka otsus laupäeval kannet mitte teostada," selgitas Omniva kaubamärgi all tegutseva Eesti Posti Eesti kullervõrgu juht Reet Pajus.

Pajus lisas, et ajaks, mil sahad teed puhtaks said, oli lehekandjate tööpäev läbi. Pühapäeval ja esmaspäeval Eestis lehti laiali ei veeta ja nii jõuavadki lehed pärnumaalaste postkastidesse alles teisipäeval, 7. jaanuaril. Kuigi ööseks lubab taas sadu, lootis Pajus, et teeolud lubavad siiski leheringid ära teha.