Selverist saab nüüd dokumendi kätte soodsamalt kui PPA teenindusest

2024. aastal telliti Selveritesse 39 067 dokumenti, mis moodustab üheksa protsenti kõigist väljastatud dokumentidest. Kauplusest dokumendi kättesaamise võimalust kasutasid kõige aktiivsemalt Raplamaa (14%), Viljandi-, Harjumaa (12%) ja Tartumaa (10%) elanikud.

PPA identiteedi ja staatuste büroo vanemkomissar Marit Abram usub, et Selverisse dokumendi tellimine muutub veel populaarsemaks, sest alanud aastast on see variant soodsam kui dokument PPA teenindussaali tellida. "Näiteks täiskasvanule, kes taotleb ID-kaardi iseteeninduses ja tellib selle Selverisse, maksab dokument koos riigilõivu ja kaupluse teenustasuga 32,3 eurot. Tellides dokumendi PPA teenindussaali, tuleb taotledes ID-kaardi eest tasuda 35 eurot," selgitas ta.

"Selver on dokumenditaotlejatele hea alternatiiv, sest raha kokkuhoiu kõrval saab kauplusest dokumendi kätte kiiremini ja mugavamalt. Praegu on igas Eesti maakonnas vähemalt üks Selver ning mitmes linnas lausa mitu kauplust, kuhu on võimalik oma dokument tellida. Selverist dokumendi kättesaamine on paindlikum, sest kauplused on erinevalt PPA teenindussaalidest avatud iga päev hilisõhtuni ja ka nädalavahetustel," lisas Abram.

Kaupluste võrdluses olid mullu populaarsemad dokumentide väljastuskohad Harjumaa Selverid. Esikohal troonis Kadaka Selver, kuhu telliti pea 2186 dokumenti, järgnesid Järve (1968) ja Kakumäe (1866). Mujal Eestis väljastati üle 1000 dokumendi Tartus Anne (1696), Veeriku (1246) ja Ringtee Selveris (1235) ning Rapla Selveris (1060).

Kokku taotlesid inimesed mullu 458 099 isikut tõendavat dokumenti, neist 254 505 olid ID-kaardid, 81 242 passid ja 93 866 elamisloakaardid. Eesti kodanikud esitasid mullu kokku 287 387 dokumenditaotlust, millest 63 protsenti tehti PPA iseteeninduse kaudu.

"Iga aastaga on internetist dokumendi taotlemise osa kasvanud, sest iseteenindus on mugavam, soodsam ja kiirem. Juhul kui inimesel on sobiv foto, kehtivad sõrmejäljed ja allkiri, on võimalik tänu Selverile kogu protsess alates dokumendi taotlemisest kuni kättesaamiseni teha läbi kordagi PPA teenindussaali külastamata," rääkis Abram.

Aktiivseimad iseteeninduse kasutajad on mitmendat aastat tartu- ja harjumaalased (71%). Noorim, kellele eelmisel aastal iseteeninduses dokumenti taotleti, oli ühepäevane, ja vanim 103aastane. Iseteeninduses dokumentide taotlemine oli kõige populaarsem 35–44aastaste seas. Internetis kulus dokumendi taotlemisele keskmiselt viis minutit. Teenindussaalides tuli aga oodata keskeltläbi 31 minutit ja taotlemine võttis kohapeal kümme minutit.

Dokumente saab tellida üle 40 Selverisse ja 18 PPA teenindussaali kõikjal Eestis. Kauplused, kust on võimalik dokumente kätte saada, leiab PPA kodulehelt.