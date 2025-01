Prügivastane uurib: Miks Pärnu ei korista süsteemselt jõekallastelt rämpsu?

Pull on viimasel viiel aastal jälginud Pärnu jõe kallaste heakorda ja koos teiste vabahatlikega kokku korjanud pervedelt suurtes kogustes jäätmeid. Pull märgib, et on kutsunud üles linnavalitsust süsteemselt prügiprobleemiga tegelema, kuid selget vastust pole saanud. Prahi hulka saab jõekallastel kõvasti vähendada, kui sellega järjepidevalt tegelda.