Lääne päästekeskuse valvepressiesindaja Jaanu Ots rääkis, et veokijuht aidati kabiinist välja. Kiirabi viis ta haiglasse kontrolli. Masinal tekkis ka väike kütuseleke, mille päästjad peatasid. Õnnetuse võis põhjustada libedus, sest päästjate tähelepaneku järgi kattis teed selles kohas must jää.

Auto rullus tee merepoolses küljes kallakust alla, mitmekümne meetri kaugusele. Pärnu Puksiiri juht Andres Saun kõneles, et veok tuli Riia poolt, tegi teel täispöörde ja sõitis kraavi nõnda, et seal jäi masina nina uuesti Riia poole. Juhil oli vaid käsi valus, aga koorem sai rikutud.

Kuna masin paiskus nii sügavale kraavi, siis lastiks olnud tsitrusviljad sõiduteele ei ulatunud. Küll teatas Saun, et inimesed võivad sidruneid ja apelsine sealt võtta, sest järgmisel päeval läheb ta neid kopaga kokku lükkama: omanikfirma tellis juba koristuse.

Veel pühapäeva õhtul lebas puruks sõidetud veok endiselt kraavis. Sauna jutu järgi lammutati kabiin lahti ja ehk saab esmaspäeval asuda seda välja sikutama. Muudmoodi seda kätte ei saa, sest kaldajärsak on õnnetuskohas umbkaudu kuus meetrit kõrge.

Mis puudutab veoki lastiks olnud tsitruselisi, mida oli ligemale 15 tonni, siis need viisid üleskutse peale reageerinud inimesed kärmelt minema. Saun tänab neid selle eest südamest, sest temale jäi nii vähem koristada. "Kui tulime hommikul siia, siis üks inimene pidas auto kinni, tuli lapsega ja küsis, kas sidruneid veel on. Ta tuhlas lumes ja leidis seitse sidrunit," rääkis Saun, et plats tehti tühjaks ja minema olid viidud terved plastist kastidki.