Hoiatus Riigiinfo telefoni nimel tehakse petukõnesid

"Inimestele on helistatud numbritelt 61247 ja +372 600 1247, millest viimane on riigiinfo telefoni ametlik pikk number. Samuti on võetud ühendust suhtlusrakenduse Telegram kaudu, kus kasutatakse numbrit 1247. Petturid tutvustavad end kui politsei töötajaid, kelle sõnutsi on probleeme krediidiga, mistõttu nad soovivad inimest aidata. Meile teadaolevalt on kõned venekeelsed. Petukõnedele omaselt küsitakse paroole ja teisi andmeid, et mure lahendada," selgitas häirekeskuse kriisijuht Janek Murakas. "Oluline on meeles pidada, et riik ei küsi paroole ega krediitkaardi andmeid."