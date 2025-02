Suur lugu "Kainena ma seda ei teeks" ehk Alaealised tapjad kahetsesid kohtumajas oma tegu

Mullu augusti lõpus Tammistes kohaliku mehe surnuks peksnud poisid olid tutvunud alla kolme kuu varem Grillfestil. Mõni päev pärast esmakohtumist said samasuguse elusaatusega noorukid linnas uuesti kokku, jalutasid ja rääkisid terve öö. Sestpeale on nad parimad sõbrad. Lausa nii head, et on nõus teineteise eest tegema mida tahes.