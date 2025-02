Selgusid möödunud aasta populaarsemad nimed

Eelmise aasta populaarseima tüdrukunime Sofia sai 2024. aastal 79 piigat. Kusjuures Sofia jõudis esikümnesse juba 2006. aastal ja esimest korda tõusis esikohale 2010. aastal, kuhu paari erandiga ongi jäänud üle aastakümneks. Sellest hoolimata on Sofia naisenimede seas Eestis levikult alles 56. kohal.

​Menukuselt teine tüdrukunimi on Mia (62), mis on ka ainus nimi, mis viimasel aastakümnel suutnud Sofiaga vähegi võistelda, püsides esikümnes juba 2012. aastast.

​Ainus uustulnuk esikümnes on kaheksandal kohal Arabella (43), mis varem asus alles 20.–30. kohal. Tundub, et samanimeline mereröövli tütar ei mõjutanud omal ajal nime populaarsust, sest keskmine Arabella on praegu kaheksa-aastane ja 1980. aastate Arabellasid leidub vaid mõni.