Põhja-Pärnumaa tuuleparkide eriplaneeringu saatus jääb ilmselt uue volikogu otsustada

​Põhja-Pärnumaa tuulikute eriplaneering algatati tegelikult juba viis aastat tagasi. See puudutab 12 piirkonda, mille puhul uuriti, kas sinna sobiks tuugeneid püstitada. Tosinast alast on alles jäänud seitse, millest üks on samuti ebatõenäoline. "Alaga 7", mis jääb Vihtra, Võiera külla, ei näe vallavanem Madis Koit mõtet edasi minna, kuna sinna annaks püstitada heal juhul kaks tuugenit.

​Koidu hinnangul saab tuugeniparke rajada kolmel juhul: ei ohusta tervist, sinna juurde on võimalik rajada tööstus ja mõjupiirkonda jäävad elamud saavad odavamat elektrit. “Ma pole seda meelt, et planeerime alasid kolme, nelja või viie tuuliku kaupa. Minu meelest oleks kõige mõistlikum see, et kui tuuleparke vaja on, siis leitakse sarnaselt Tootsiga alad, kuhu tehakse suured pargid,” lausus ta.