Millal tekib mõrvas süüdi mõistetud Pärnu poistel esimene võimalus enne tähtaega vabaneda?

Mõrv on esimese astme kuritegu. Karistusseadustiku järgi võib kohus esimese astme kuriteo tahtlikus toimepanemises süüdimõistetud katseajaga tingimisi enne tähtaega vabastada, kui ära on kantud vähemalt pool mõistetud karistusajast ning isik nõustub elektroonilise valvega. Või ilma elektroonilise valveta, kui on kantud vähemalt kaks kolmandikku mõistetud karistusajast. ​Üheksa aasta puhul tähendaks see kuut aastat.