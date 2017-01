Koonga vallast leiti haruldane ammunooleots

Jõgevamaalt Vaidavere külast avastatud mündiaare sisaldas hõbetaalreid, Moskva tsaaride traatrahasid, Poola-Leedu raha, Rootsi münte ja muud tollal levinud raha, vahendas ERRi uudisteportaal.

Muinsuskaitseameti arheoloogia vaneminspektori Nele Kangerti sõnutsi väärib üksikleidudest esiletõstmist näiteks 14.–15. sajandil ornamenteeritud ammunooleots Pärnumaalt Koonga vallast, mis leiti omaaegse Virtsu–Pärnu tee lähistelt, samasuguseid nooleotsi oli Eesti materjalis seni teada vaid üks ehk 2011. aastal Saaremaa piiskopilinnuse kaevamistelt leitud eksemplar. Näiteks Tartu ülikooli arheoloog Ain Mäesalu märkis, et leid on haruldane ka Euroopa kontekstis.

Samalaadsete ilustuste ja põhikujuga ammunooleotste valmistamiskohaks peetakse keskaegset Böömimaad. "Kas ja kuidas on kaks Eestist leitud ammunooleotsa omavahel seotud ja kas nooleotsad on valmistatud Böömimaal või on need teinud kohalik meister, jääb veel kindla vastuseta. Samuti jõudis arheoloogideni kuus pronksiaegset ja kaks kivikirvest eri leiukohtadest kogu Eestis," märkis Kangert.

Kangerti sõnutsi möödus eelmine aasta muinsuskaitseametile arheoloogiliste leidude poolest põnevalt ja üllatusterohkelt. Kokku jõudis juhuleidjate ja otsinguvahendiga hobiotsijate vahendusel muinsuskaitseametini üle 120 kultuuriväärtusega üksikleiu või leidude kogumi, sealhulgas üle kümne eriaegse aarde- ja peitleiu.

Kokku on eelmisel aastal muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste eksperdinõukogu teinud ametile leiuautasude ettepaneku 59 üksikleiu ja leiukogumi leidjatele kogusummas 100 475 eurot.