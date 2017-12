Galerii: Lääneranna elanik pälvis eestikeelse Vikipeedia aasta fotograafi tiitli

"Mulle meeldib Vikipeediasse pilte lisada, kuna ühest küljest on see hea viis oma töid artiklite kaudu maailmaga jagada," rääkis pärjatu. "Teisest küljest on see mulle tunnustus, kui keegi artiklite autoritest kasutab oma loodud teksti illustreerimiseks minu fotosid."

Vikipeedia ja Wikimedia Commonsi toimetaja Ivo Kruusamägi sõnutsi on Pikneri panus entsüklopeedia arengusse märkimisväärne: "Kuigi lühikest aega tegutsenud, on ta selle aasta jooksul osalenud pildikogumistel ja töid pidevalt lisanud."

Kruusamägi märkis ära Pikneri tööde kõrge taseme. "Häid fotograafe on meil tegelikult palju. Vaadates vaid Vikipeedia nädala fotosid, võib saada selgemaks, kui kõrgele on latt tõstetud," tõdes ta.

Kuigi toimetaja selgituse järgi ei ole Vikipeedia artiklite illustreerimiseks alati vajalik erakordne jäädvustus, on silmapaistvus siiski oluline. "Kui meil on seatud suur eesmärk jõuda Vikipeedias 2020. aastaks miljoni eestikeelse artiklini, oleks sobimatu loota, et välismaised fotograafid tulevad ja teevad nende jaoks pilte."

Sel aastal valiti eestikeelse Vikipeedia aasta fotograaf esimest korda. Tunnustuse eesmärk on tutvustada pildipanka panustavaid fotograafe ja Vikipeediat kui dokumentaalfotode levikukanalit. Parim piltnik valitakse välja Wikimedia Commonsisse töid lisavate autorite seast, kelle töid on konkurssidel tunnustatud ja kelle panus on aasta jooksul silma paistnud.

Wikimedia Eesti on Vikipeedia ja sõsarprojektide arengut toetav mittetulundusühing. Rahvusvahelise Wikimedia Foundationi kohaliku haruna toimiv ühing asutati 2010. aastal.