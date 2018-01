Torm Cora röövis Pärnumaal elektri 600 majapidamiselt, veetase Pärnus tõuseb

Kella 21 ajal ulatus tuule kiirus Kihnus iiliti ligemale 24 meetrit sekundis, Pärnus mõõdeti tuuleiilide tugevuseks pea 22 meetrit sekundis.

Tormituule tõttu oli kella 21 ajal Pärnumaal elektrita ligemale 600 majapidamist.

Tuule tugevus kella 21 ajal. | FOTO: Kuvatõmmis

Veetase Pärnus oli kella 21.30 ajal 90 sentimeetrit üle keskmise, prognoosi kohaselt kerkib vesi öösel meetri jagu keskmisest kõrgemale. Veetaseme kriitiline piir Pärnus on 160 sentimeetrit üle keskmise.

Tallinna tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi merevee taseme kaart Pärnu sadamas. | FOTO: Kuvatõmmis

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul seoses lumesaju ja tuisuga oodata teeolude kiiret halvenemist. Maanteeamet hoiatas, et oodata on väga tugevat tuult ning tuisku.

Elektrikatkestused Pärnumaal kella 21 ajal. | FOTO: Kuvatõmmis

Pärast keskööd saartest alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb, vastu hommikut sajab veel Eesti idaosas hooti lund. Õhutemperatuur jääb Lääne-Eestis vahemikku 0-2 kraadi, mujal allapoole nulli.