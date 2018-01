Johannese kadumine on politseinikel siiani hinge peal

"Johannese juhtum on meil siiamaani hinge peal," tõdes Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri möödunud aastat kokku võtvas usutluses. "Seda on palju kajastatud, ega mul midagi väga lisada ole."

Info on ikka veel pea olematu. "Üks versioone on, et ta sattus jõkke, kuid jõgi ega meri ei pruugi inimest välja anda," nentis Sinimeri.

Politsei kontrollib kõiki vihjeid. "Kui keegi oskab politseile mõne vihje juurde anda, oleme loomulikult väga tänulikud," lausus jaoskonna juht. "Praegu liigub kuulujutte, aga väga tugevaid versioone mitte. Tähtis on see, et me ei unusta kunagi. Meil on teisedki, kes Pärnus kaduma läinud, meeles. Kõike tuntum on Maris Järve, aga neid on teisigi."

Sinimeri nõustus, et Pärnu südalinnas võiks kaameraid olla rohkem. Ta märkis, et politsei ja linnavalitsus on mitu korda maha istunud ja olukorra lahendamise plaaninigi jõudnud. "Aga selge on see, et samamoodi nagu politseinik ei jõua kõikjale, pole kellelgi nii palju raha, et saada kogu linnast pilt," möönis jaoskonna juht. "Saame rääkida kohtadest, mis on tihemini läbitavad. Pärnus on selles suhtes hea, et üle jõe pääseb ainult paarist kohast. Sealgi oleksid kaamerad otstarbekad."

Sinimere ütlust mööda olnuks trajektooril, mida pidi Johannes liikus, pimedaid nurki nii või teisiti. Isegi siis, kui see piirkond oleks kaameratega paremini varustatud. "Aga loomulikult saab alati paremini," sõnas ta.

Johannes väljus 29. oktoobri varahommikul Vaarika ööklubist jopeta. Ta käis korra mõne meetri kaugusel Pika tänava ääres, põikas klubiesise Hommiku uulitsaga ristuvale Malmö tänavale, tegi tasasel sammul kaks tiiru ümber hoone ja läks uuesti Malmösse. Seejärel ei taba tema liikumist ükski kaamera.

Seni on politsei uurinud absoluutselt kõike, seejuures on kontrollitud tundide viisi turvakaamerate salvestisi. Vabatahtlikega on nad kamminud läbi kogu linna ja Johannese kodukoha linnast väljaski. Läbi on vaadatud rannajoon. Sonariga on otsitud noormeest jõest.

Et politsei ei jäta tähelepanuta ainsatki vihjet, ilmestab otsinguid koordineerinud Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanema Karin Uibo mullu novembris öeldu, mille kohaselt mindi otsijate armeega kontrollima isegi politseisse helistanu unenägu. "Tuli vihje, et ta võis keerata Sauga vallas oma kodu piirkonnas ära üks tänav varem," lausus Uibo. "Oli üks inimene Tallinnast. Nagu ma aru saan, oli ta vaadanud enne magamaminekut maakaarti ja siis näinudki unes, et Johannes võib seal olla."