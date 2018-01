Tuul segas juubeliaasta logoga tähise püstitamist Rüütli platsile

Tänaseks plaanitud tulba paigaldamine Rüütli platsile lükkus tugeva tuule tõttu homseks. "Teeme täna ettevalmistusi, et see paika panna homme hommikul," sõnas töid tegeva OÜ André Reklaami juhatuse liige Anti Kuusk.

Piiritähised visandas linnavalitsuse linnakujunduse spetsialist Janno Poopuu. "Arvan, et Pärnu linna tunnuslause eksponeerimine piiritähistel on väga päevakohane. Võimalik, et paljud linnakülalised ei teagi, et just Pärnus loeti esimest korda ette iseseisvusmanifest," rääkis Poopuu.