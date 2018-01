Maailm muutuses: traktorid künnavad põldu keset talve

"Nüüd, aasta algul sai minna nende põldude peale, mis sügisel ei kandnud," ütles OÜ Halinga juht Raul Peetson. "Me ei künna sellepärast, et laisad oleme, vaid sellepärast, et sügis oli nii vihmane. Kevadel läheb kiireks, seepärast kasutame võimalust. Kevadeks peavad põllud olema küntud. Siis on iga traktori hobujõud ja inimese töötund arvel külvitöödel."