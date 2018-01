Rannahotell sai uue juhi

"31. jaanuar saab viis aastat sellest, kui Rootsi hotelliketilt Rannahotelli hoone üle võtsime ja Finest Group seda uuesti juhtima hakkas. Sellega saab ka minul 31. jaanuaril viis aastat ettevõtte juhina ja tunnen, et sellega on märgiliselt täis saanud üks tsükkel ja on aeg võtta vastu uued ülesanded," kommenteeris aastaid Rannahotelli eesotsas olnud Siim Sildmäe.