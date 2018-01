Piltuudis: võlausaldajad jätsid sõnumi seinale

Paraku pandi sõnumiga mööda. Majaelanik Paul Kaevand ütles Pärnu Postimehele, et kõnealune Jaak ei ela enam ammu selles majas. Mees on koguni Eesti tolmu oma jalgelt pühkinud ja korter uue omaniku leidnud. "Seda raha ei ole neil kelleltki nõuda," kinnitas Kaevand.

Korteriühistu on teinud politseile avalduse ning asi on seda tõsisem, et õigekirjaveaga küsimusele on lisatud veel haakristi kujutis.