Enne ja nüüd: Vanakooli keskuse aula sai särava ilme

"Lubasime riigikantselei esindajatele, et 23. veebruaril Konstantin Pätsi sünniaastapäeva auks toimuv meie esimese presidendi elulooraamatu esitlus tuleb uhkes saalis," ütles Vanakooli keskuse juhataja Piia Karro-Selg. "See on meie väike kingitus Konstantin Pätsi mälestuseks. Peame ju ise Raeküla vana koolihoonet nii Konstantini kui tema teiste lähedaste tegevuse mälestusmärgiks."