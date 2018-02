Vanalinna kool parandas pärast kontrolli valgustust ja ventilatsiooni

Vanalinna põhikooli direktori Pille Tahkeri sõnutsi vahetati välja osa valgusallikaid ja mõnesse kohta tuli neid lisada, et tagada tervisekaitsenõuetele vastav valgustustihedus. Parandati tahvlite valgustustki.

Tahker märkis, et Rakvere firma MHV Elektrikontrolli mõõtmised näitasid: kooliruumide valgustus vastab pärast parendustöid normidele. Mõõtmisprotokoll saadeti ka terviseametile.

"Meil on muinsuskaitsealune maja ja ventilatsioonisüsteemid pidi paigutama vanadesse šahtidesse. Muutma pidi ruumiprogrammi. Ehituses tuleb ikka ette, et mingid asjad tulevad välja pärast seda, kui tööd on tehtud. Meil oli ehitajatega väga hea koostöö," kinnitas koolijuht.