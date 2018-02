Rubo Kikerpill: Ilmselt tuleb kolleegidele kooki tuua

"Omavaheline suhtlus, töörahulolu, hea keskkond ja üksteist toetav kollektiiv," loetles Kikerpill. "Arvan, et kõik see on seda (teenetemärgi saamist, L. H.) soosinud. Ega ma tea, kust see idee on tulnud, ma presidenti isiklikult ei tunne. Usun, et kolleegid esitasidki mind."

Kikerpill oli väga üllatunud, kui kolleegid teda täna hommikul järsku õnnitlema hakkasid. "Suur üllatus ja tänutunne," sõnas vastne Valgetähe IV klassi teenetemärgi laureaat veidi hiljem ajakirjanikule.

Kikerpill tõi esile, et Eestis on pea 240 kohtunikku. Talle teeb suurt au, et peale Valgetähe III klassi pälvinud riigikohtuniku Ants Kulli tedagi tunnustati.

"Võib-olla seepärast, et olen olnud pea 25 aastat kohtunik ja sellest üle 20 aasta kohtu esimees," pakkus Pärnu maakohtu esimees põhjuse, miks ta presidendilt aumärgi sai. "Eesti õigus- ja kohtusüsteem on minu silma all muutunud. Olen iseseisvunud Eestis kohtunikuna tööle asunud esimese lennu hulgas. Olen seda arengut toetanud ja võib-olla see ongi põhjus."