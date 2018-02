Tublid naised pälvisid Läänemaa tunnustuspreemia

Saak paistis eelmisel aastal eriliselt silma tegevusega, mis on aidanud kaasa Lääne maakonna tuntumaks muutmisele.

Saagi galerii lummas selle külastajaid ning jutud kohast levisid kiirelt ja kaugele. Tema omanäolisest galeriist on peale maakondliku meedia kirjutanud riigis tuntud ajakiri Maale.

Rohtla on Lõuna-Läänemaa neidude-, Lõuna-Läänemaa ja Lihula gümnaasiumi mudilaskoori ning Lihula naiskoori Leelo pikaajaline dirigent. Seda ametit on Rohtla pidanud juba ligemale 15 aastat. Eelnimetatud kooride kõrval on ta juhendanud Lõuna-Läänemaa poistekoori, kus laulsid noorsandid Lihulast, Kullamaalt, Virtsust, Martnast ja praeguseks suletud Kasari koolist.