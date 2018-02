Metsä Woodis alustasid esimesed tootmistöötajad

Liidemaa-Pärna jutu järgi on tehase administratiivkoosseis üsna hästi paigas. Peale tehase- ja personalijuhi on Pärnus ametis arendusjuht, tootmisjuht, tootmise planeerija, kaks töödejuhatajat ja kontrolleri assistent. Ametisse on määratud kvaliteediinsenergi, kes alustab tööd samal ajal kui esimesed tootmistöötajad.