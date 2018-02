Bussijaama WC probleemid lahendatakse

Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) juhataja Andrus Kärpuk möönis, et juba kaks päeva on maadeldud bussi­jaama WCde mündiautomaadiga. “Nagu me inimesi hoiatasime, algas 14. veebruarist bussijaama prooviperiood, mille käigus kõrvaldatakse ilmnenud puudusi. WCga on kolm peamist probleemi,” rääkis Kärpuk.