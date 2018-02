Pool Pärnu Keskusest tuli veeavarii tõttu sulgeda

Pärnu Postimehe lugeja teatas täna, et märkas Pärnu Keskust külastades, et üks majapool on suletud. "Seal lōhkes veetoru," teadis ta ja ütles, et külastajaid sinna majapoolele ei lasta.

Pärnu Keskuse tegevjuht Jaan Lott selgitas, et tõepoolest on täna kaubamaja vanem pool suletud ja seda veeavarii tõttu, sest külmaga lõhkes hoones veetoru. Poodides vesi õnneks suuri kahjustusi ei teinud.

Lott selgitab, et kino ja toidupoe külastajad muretsema ei pea, sest suletud on see pool, kus asub H&M. Seda, kunas pood täies ulatuses avatakse, tegevjuht veel öelda ei oska. Küll juhtub see tema sõnutsi siis, kui uuesti annab käima panna eskalaatorid.