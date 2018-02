Parim maaraamatukoguhoidja töötab Pärnumaal

Aasta maaraamatukoguhoidja töötab Are raamatukogus Pärnumaal, kus ta seisab selle eest, et parimal võimalikul viisil talletada kogukonnaga ühisloomes ja veebipõhiselt kohamälu.

Parim lasteraamatukoguhoidja ärgitab lapsi lugema Raplamaal, aktiivne noor raamatukoguhoidja on käivitanud kinoklubi Hulja raamatukogus Lääne-Virumaal. Tartu linnaraamatukogu on mobiiliäpis TartuFic sidunud kirjanduse linnaruumiga. Paldiski linnaraamatukogu on saanud uue hingamise," märkis ühing.