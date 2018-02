Galerii: Ertsmal võttis tütar emale ja õele mõeldes vastu tänumedali

"See on ainukene koht, kus ma saan käia ja väikesele õele ja emale ja kõigile siin hukkunutele mõeldes küünla süüdata ning suvel lilled tuua ja kivi eest hoolitseda," rääkis Salme Ellermaa, kelle isa Mihkel Ellermaa oli relvastatud võitluse liidu (RVL) staabi sidepidaja.

"Mälestuskivi ei ole punkri asukohas, oleme üritanud selle asupaika tuvastada aerofoto järgi ning arvata on, et Kodesmaa soo serva ehitatud RVLi punker oli siit 170 meetrit eemal," võttis sõnajärje ajaloolane Martin Andreller. "Aga need inimesed, kes RVLi liikmeks astusid, Eesti nimel võitlesid ja siin kahjuks oma otsa leidsid, olid kindlal veendumusel, et kui me ennast ise ei aita, ei aita meid keegi. See oli ka põhjus, miks nad relva kätte võtsid ja võitlusse läksid."