Veebruaris on külmunud kümmekonna elamise torustik

"Külmunud on majasisesed torud. Enamasti sellistes elamutes, kus omanik pidevalt kohal ei ole. Tänavatorustikega pole probleeme esinenud," selgitas AS Pärnu Vee kliendisuhete haldur Anneli Põhjala.

"Abi saamiseks tuleb pöörduda kas oma vee-ettevõtte või torutööde teenust pakkuva eraettevõtte poole, kellel on olemas sulatamiseks mõeldud riistvara. Näiteks on plasttorude sulatamiseks spetsiaalsed aurutid ja metalltorude tarvis elektrilised seadmed," ütles Tarkmees pressiteate vahendusel.

Kui veevärk on hästi kavandatud ja õigesti rajatud, on muret vähem. "Torustik tuleb rajada allapoole maapinna külmumise piiri, mis sõltub ka pinnasest ja on üldjuhul 1,5–1,9 meetrit maapinnast allpool. Kindlasti tasub kaalumist küttekaablite või torukooriku kasutamine. Metalltorudele tuleks eelistada plasttoru, mis on külmakindlam," soovitas Tarkmees.