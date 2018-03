Algas kirjapanek avatud talude päevale

"Mul on hea meel, et meie kirge ja armastust maaelu vastu jagavad nii paljud eestimaalased. Seetõttu usun, et sel aastal tuleb külalislahkeid talusid juurde ja saame avastada Eesti maaelu varjatud pärleid. Avatud talude päev on suurepärane võimalus oma toodangut laiemale publikule tutvustada ja anda neile maitsta kübekest maaelu," sõnas maaeluminister Tarmo Tamm. "Kutsun üles end registreerima kõiki talusid, kes soovivad oma ehedust kaasmaalastega jagada ja on valmis üheks toredaks, põnevaks ja rahuldust pakkuvaks päevaks."