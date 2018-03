Linnavalitsus kinnitab: Kesklinna silla sammas on avariilises seisus

Pärnu Postimees avaldas fotod jäätunud jõe madala veeseisu tõttu nähtavale ilmunud sambakahjustusest 7. märtsil. Eile teatas linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Gerli Kõiv, et taristu- ja ehitusteenistuse ametnikud käisid olukorda hindamas ja nende hinnangul on tegu suure kahjustusega, mis vajab kiiret remonti, et jääminek sammast edasi ei lõhuks.